俳優のキム・ヘス、オ・ジホが出演する韓国ドラマ『オフィスの女王』（全16話）が、あす27日より「KBS World」で放送される（毎週水・木曜 後7：00〜※6月4日の放送は休止）。【写真】『シュルプ』にも主演したキム・ヘス同作は、最高視聴率14.6％を獲得した会社を舞台に派遣社員が奮闘する人気ドラマ。『シュルプ』『シグナル』のキム・ヘス、『チュノ〜推奴〜』のオ・ジホが主演で、スーパー派遣社員と正社員が繰り広げる痛