発売50周年を迎えた亀田製菓「ハッピーターン」の記念日「ハッピーターンズデー」（5月29日）にあわせ、5月27日〜6月2日に阪急うめだ本店地下1階「ツリーテラス・ツリーテラス2」でイベント『ハッピーターン’s WEEK』が開催される。【写真】大阪・阪急うめだ本店に集結…レアものハッピーターン商品関西に日頃のご愛顧への感謝と“いつもよりたくさんのハッピー”を届けるべく、通常は東京や新潟など限られた店舗でしか手に入