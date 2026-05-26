大人気ゲーム『ドラゴンクエスト』公式Xは、あす27日に『ドラクエ』誕生40周年を迎えることから、27日22時より新情報を発表することを報告した。YouTubeにて公開され、約10分程度の番組となる。【動画】意味深な炎…！シリーズ新作『ドラクエ12』の最新映像Xでは、27日12時より特設ページ公開、20時より『ドラゴンクエスト40周年 みんなでお祝い生配信feat.狩野英孝のクリティカノヒット』公開、そして、22時より『ドラゴン