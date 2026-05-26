元プロ野球選手で実業家の斎藤佑樹氏（37）が、26日放送の日本テレビ系報道番組『news every.』（月〜金 後3：50）に出演。同日にプロ野球・読売ジャイアンツの監督を辞任した阿部慎之助氏をめぐる一連の騒動に言及した。【写真】「色褪せないです」斎藤佑樹氏が投稿した「早実vs駒大苫小牧」OB戦の集合写真阿部氏は25日、自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕。翌26日午前0時すぎに釈放