今や、ちょっと外に出るだけでも欠かせないスマホ。最近は、財布や鍵などの最小限の荷物をまとめて持ち歩ける“スマホショルダー”を使う人も増えている。キャッシュレス決済の普及もあり、「大きなバッグを持たずに出かけたい」というニーズが高まっているためだ。スマホを下げるだけでなく、“財布いらずの感覚”で身軽に動ける人気のスマホショルダーを紹介する。【写真】「両手があくってかなりラク」小さいバッグ代わりにな