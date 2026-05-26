タレント鈴木紗理奈（48）が26日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にコメンテーターとして生出演し、タレント、歌手あの（年齢非公表）の番組内の発言をめぐる問題への言及はしなかった。この日は冒頭から長女への暴行容疑で逮捕、釈放された巨人・阿部慎之助監督の会見などを詳報。長女の声明も紹介され、「父とは、既に仲直りをしておりますゆえ、ご安心ください」との文言も。鈴木は「親子関係がちゃ