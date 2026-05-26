お笑いタレントのヒコロヒー（36）が、25日深夜放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。売れない時代のアルバイトについて語った。ヒコロヒーは昨年1月期放送の同局系ドラマ「トーキョーカモフラージュアワー」で自身初の連ドラ脚本を担当。「初めて自分の書いた脚本がドラマの台本になって、うわあ〜って感動して」と振り返った。また出演者が集まっての台本の読み合わせについては「あれに行った