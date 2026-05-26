石本裕武（２５＝大阪）が２６日に行われたボートレース浜名湖のＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」初日３Ｒで１号艇で１着。ＳＧ初出走で初勝利を飾った。インからコンマ０９のスタートを決めて先マイも２コースから差した遠藤エミとバック並走。２Ｍ握って遠藤を振り切って１着をもぎ取った。「抜き」でのＳＧ初白星となった。水神祭も行われ大阪支部の石野貴之、上條暢嵩、山崎郡、鎌倉涼、高憧四季や鰐部太空海な