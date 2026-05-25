お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。5月25日の放送では大竹と、経済アナリストの森永康平が中東情勢の緊迫化に伴う原油高の影響に関する産経新聞の記事を取り上げた。 大竹まこと「ホルムズ海峡がどう転がっていくのかがまだ見えてないと。株は解除になるんじゃないかっていう予測で上がっ