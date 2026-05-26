パドレスの主砲、マニー・マチャド内野手（３３）が極度のスランプに陥っている。０―３で敗れた２５日（日本時間２６日）の本拠地フィリーズ戦は「４番・三塁」で出場し、４打数無安打２三振。１点を追う３回一死一、二塁の好機では遊ゴロ併殺でチャンスをつぶし、本拠地はため息に包まれた。４タコに終わって打率は１割７分まで悪化。パドレスの統計データを紹介する「パドレス・データ・デイリー」が「マニー・マチャドはナ