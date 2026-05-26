阿部慎之助前監督（４７）の辞任を受け、代行監督を務めることとなった橋上秀樹オフェンスチーフコーチ（６０）が２６日に東京ドームで報道陣の取材に応じた。阿部前監督は２５日に都内にある自宅で１８歳の娘に暴行を働いたとして現行犯逮捕。翌２６日未明に釈放されると、この日の朝に山口オーナーへ辞表を提出。これが受理されると、同日昼に会見を行い「私の家族のトラブルで、多くの野球ファンの方、そしてプロ野球関係者