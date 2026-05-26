ロンドン勢が入る時間帯になって円売りが強まる＝東京為替概況 ドル円は午後に入って159円台を回復した。朝は158.90円を挟んでの推移。米中央軍がイラン南部を攻撃したことなどが、米国とイランの協議進展への期待を後退させ、ドル買いがやや優勢となったが、午前中は158.90円台中心の推移と値幅は限定的。午後に入って、ドル買い円売りがもう一段強まり、159.10円を付けている。 ユーロドルも中東情勢