ドル円１５９．１０近辺、ユーロドル１．１６３５近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は159.10近辺、ユーロドルは1.1635近辺での推移。ドル円は一時159.12レベルと本日の高値を伸ばしている。安値は東京早朝につけた158.86レベル。 ユーロドルは東京早朝の1.1645レベルを高値に、ロンドン朝方に1.1627付近まで安値を広げたが、足元では1.1635付近に下げ渋っている。 ユーロ円が上昇。