２６日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得し、現役引退した「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さんが２５日（日本時間２６日）、ドジャースタジアムで行われたドジャース―ロッキーズ戦で始球式を務めたことを報じた。木原さんが三浦さんを持ち上げる「チェアリフト」を披露すると、球場からはどよめ