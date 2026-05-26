◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２６日・東京ドーム）巨人・橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行として試合前練習後に取材に応じた。阿部慎之助前監督（４７）が前日２５日に娘への暴行容疑で現行犯逮捕され、この日辞任。２５日に球団から発表されていた通り、橋上コーチが監督代行を務める。阿部前監督の件について問われると「大変残念ではありますけども、（辞任は）致し方ないのかなという