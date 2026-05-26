◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―楽天（２６日・バンテリンドーム）公示が発表され、中日は右脚の違和感で離脱していた福永、開幕直後に右脇腹を痛めた橋本、左脚を痛めていたドラフト６位・花田の３選手を出場選手登録した。前日（２５日）には腰痛から復帰後４登板で３度失点した清水、打率１割台にあえぐ大島、カリステが抹消されていた。井上監督は「どこかで歯車がかみ合うように」と話しており、交流戦開幕から