第８期清麗戦挑戦者決定戦が２６日、東京・渋谷区の将棋会館で行われ、西山朋佳女流三冠＝白玲、女流名人、女流王将＝が３期ぶりの挑戦権を獲得した。振り駒の結果、先手になった西山は、持ち時間（各３時間）を１時間８分残し、１１３手で勝利した。福間香奈清麗＝女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝に挑む五番勝負は、７月９日に東京・千代田区「ホテルニューオータニ」で開幕する。タイトル初挑戦がかかった磯谷祐維女