◇出場選手登録【ソフトバンク】広瀬隆太内野手【オリックス】阿部翔太投手、杉本裕太郎外野手【楽天】吉野創士外野手【西武】青山美夏人投手、平良海馬投手、桑原将志外野手【DeNA】平良拳太郎投手、井上朋也内野手【巨人】則本昂大投手【中日】橋本侑樹投手、福永裕基内野手、花田旭外野手◇同抹消【ソフトバンク】川瀬晃内野手