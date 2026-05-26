俳優でタレントの石田純一（72）が26日、都内で行われた朝日生命「みんなの安心100年プロジェクト」のトークショーに出席した。メイプル超合金の安藤なつ（45）とタレントの新田恵利（58）とともに、「認知症」をテーマに議論を交わした。朝日生命保険相互会社が人生100年時代に向けて「みんなの安心100年プロジェクト」として、介護や認知症に関するさまざまなサポートを展開していく。石田は現在72歳。老いを感じることに