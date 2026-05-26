昨季まで西武に所属し、今季から韓国プロ野球（KBO）・斗山ベアーズに加入した田村伊知郎投手（31）が26日、球団からウェーバー公示されたと韓国メディア「OSEN」が報じた。田村は立大から16年ドラフト6位で西武に入団。中継ぎとして活躍し、昨季までNPBで150試合に登板して4勝2敗2セーブ、防御率3・40。昨シーズン限りで西武から戦力外通告を受け、今季、韓国プロ野球で新たに導入された「アジア枠」で斗山に入団した。アジ