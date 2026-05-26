NPB(日本野球機構)は26日の公示を発表。オリックスは阿部翔太投手と杉本裕太郎選手を1軍登録しました。阿部投手は4月6日に抹消されて以来、今季2度目の昇格。4月5日に今季初昇格し同日の日本ハム戦に登板も、田宮裕涼選手選手にホームランを浴びるなど3失点。その後マウンドで左足を気にするそぶりを見せると、投手コーチとマウンドで言葉を交わしそのまま降板していました。ファームでは16試合に登板し2セーブ、防御率1.29です。