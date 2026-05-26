俳優石田純一（72）が26日、都内で行われた朝日生命「みんなのあんしん100年プロジェクト」プレス発表会に出席した。介護や認知症の支援を行う新たなプロジェクト。介護福祉士の資格を持ち、認知症に関する本を出版しているメイプル超合金の安藤なつ（45）と、実際に介護経験のある元おニャン子クラブの新田恵利（58）とともに登壇。認知症と診断される前に、専門職の人とつながっておくことの重要性を説明された。石田も健康や老