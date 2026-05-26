NPB(日本野球機構)は26日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第2回中間発表を行いました。前日25日の第1回中間発表から各部門トップは変わらず。DH部門の日本ハム・レイエス選手が4万6842票で最多得票となっています。そのほか4万票を突破したのは、一塁手部門トップの西武・ネビン選手、三塁手部門トップのソフトバンク・栗原陵矢選手、外野手部門1位の日本ハム・万波中正選手の3選手です。また3