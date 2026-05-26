5月27日（水）の『徹子の部屋』に、野呂佳代が初登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！テレビで見ない日はないほどの活躍で、近年は俳優としても大人気の野呂。幼少期から俳優になる夢を持ち、ラストチャンスと思い22歳の頃にオーディションを受け、AKB48に合格してアイドルに。卒業後は仕事がなくなり一時は落ち込んだこともあったが、バラエティ番組の出演をきっかけに今は長年の夢を叶えて俳優として活躍している