カラオケまねきねこは、2026年5月26日から「学芸大学西口店」のグランドオープンを記念したイベントを開催しています。駅から徒歩1分の好立地「カラオケまねきねこ」は飲食物の持ち込み自由、全室禁煙など、独自のサービスを展開しているカラオケ店です。5月26日に、東急東横線「学芸大学駅」西口から徒歩約1分の好立地に「カラオケまねきねこ 学芸大学西口店」（東京都目黒区鷹番3-8-9 第三福田ビル1階〜3階）がオープンしました