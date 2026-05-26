5月26日、大阪エヴェッサは、マット・ボンズとの契約が解除となり、同選手が退団することを発表した。なお、同日付で自由交渉選手リストに公示されている。 アメリカ合衆国出身で現在30歳のボンズは、196センチ103キロのパワーフォワード。海外リーグを経て2019年に佐賀バルーナーズへ加入し、日本でのキャリアをスタートさせた。その後、川崎ブレイブサンダースや西宮スト