ダイドーグループホールディングスがこの日の取引終了後に第１四半期（１月２１日～４月２０日）連結決算を発表し、売上高５５２億３９００万円（前年同期比４．３％増）、営業利益１５億５６００万円（前年同期１４億４５００万円の赤字）、最終利益１億１０００万円（同２８億４５００万円の赤字）となった。 主軸を置く自販機市場で他チャネルとの価格差が継続的に拡大していることなどを受けて