○経済統計・イベントなど ０８：５０日・企業向けサービス価格指数 １０：３０日・４０年物利付国債の入札 １０：３０中・工業企業利益高 １０：３０豪・消費者物価指数 １５：４５仏・消費者信頼感指数 ２０：００米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ２３：００米・リッチモンド連銀製造業指数 ※米・５年物国債入札 ※シンガポール，マレーシア，インドネシア市場