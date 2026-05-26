RIIZEが、2ndミニアルバム『II』を6月15日にリリースする。 （関連：THE RAMPAGE×RIIZE、スペシャルな共演からも感じた2組のリスペクト『The Performance』初日レポ） 本作は、“今のRIIZE”を最もストレートに表現したアルバムとなっており、タイトル曲「Do your dance」をはじめとした全6曲を通じて、多彩な音楽的挑戦とRIIZE独自のジャンル“Emotional Pop”をさらに拡張していく予定だ。 また、カムバ