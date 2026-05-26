２６日の債券市場で、先物中心限月６月限は反落。米国のイラン攻撃で和平期待が後退したほか、財政懸念や日銀による利上げ観測がくすぶっていることが売りにつながった。 米中央軍は２５日、イラン南部で自衛⁠のための攻撃を実施したと発表し、中東情勢の先行き不透明感が改めて広がるなか、原油高を通じた国内インフレ圧力の高まりを懸念した売りが先行。また、高市早苗政権下での財政拡張に対する警戒感が根強いこ