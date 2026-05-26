（台北中央社）台北市立動物園は25日、行方が分からなくなっていたミナミコアリクイ「黒妞」を敷地内で発見し、捕獲したと発表した。けがはなく、軽度の脱水症状があるものの元気な様子だとしている。同園によると、19日朝に飼育員が黒妞がいないことに気付いた。監視カメラを確認すると、前日の夕方に飼育エリアから脱走していたことが分かった。園は20日には行方不明を公表し、見かけたら連絡するよう呼びかけていた