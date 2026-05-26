（台北中央社）台湾の情報伝達ツールの変遷を通じ、民主主義の発展について探る特別展が台北市の国立台湾博物館鉄道部園区で開かれている。日本統治時代から現代まで、各時代に使用された情報伝達ツールや文献計200点近くが展示されている。開幕記者会見が25日、現地で開かれた。国立台湾博物館の陳登欽館長は、台湾の民主主義の発展と情報伝達技術は密接に関係していると述べ、それぞれのメディアが、人々が制限を突破し、情報を