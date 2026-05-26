韓国スターバックスの「タンク（戦車）デー」イベントに関連して独自の真相調査に乗り出した親会社の新世界（シンセゲ）グループ側が、今回の騒動の故意性を証明できる根拠が見つからなかったと明らかにした。【写真】“対国民謝罪”する韓国スタバ親会社会長新世界グループ側は5月26日、朝鮮パレスホテルで行われたチョン・ヨンジン会長による対国民謝罪後に発表した真相調査の結果でこのように述べ、今後の警察の捜査に積極的に