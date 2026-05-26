次世代XRデバイスを手がけるVITUREは、XRグラスのフラッグシップモデル「VITURE Beast」の認知拡大を目的に、ヨドバシカメラやファミ通と連携したXキャンペーンを5月25日に開始した。どこでも大画面体験を実現する魅力を、抽選プレゼントで体感できる機会となる。●設定不要で使える次世代表示技術を搭載VITURE Beastは、モバイルXR領域で注目を集めるVITUREの最新モデルだ。価格は8万2880円。大画面、高精細、没入体験を兼ね