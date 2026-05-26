組織開発・人材開発・人事コンサルティング支援などを専門とする、上林周平氏の著書『部下の心を動かすリーダーがやっていること』（アスコム）から、抜粋・再編集して特別公開します。今回は、部下から成長の機会を奪ったり、孤立させたりする「上司のNG行動」の具体例を紹介します。「エンゲージメント」が下がるとメンバーの離職リスクが高くなる私は20年以上、人材開発や企業研修の現場に携わってきましたが、経営者や人事担