【その他の画像・動画等を元記事で観る】 龍宮城が、EP『MOTTO』を配信で7月15日に、CDで7月22日にリリースすることが決定した。 ■先行配信曲「ほえろ!!!」は、5月27日リリース 本作は、「自分らしさは、自分で勝ち取る。」をテーマにしたバラエティ豊かな5曲を収録。龍宮城らしいグロテスク、カラフルで美しいインパクトあるCDジャケット写真も公開された。 CDは、3月1日に実施した『龍宮城 ARENA LIV