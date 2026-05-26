XGが、現地時間5月25日、MGMグランド・ガーデン・アリーナ（ラスベガス）にて開催された米3大音楽賞のひとつ『アメリカン・ミュージック・アワード（American Music Awards＝AMA）』のレッドカーペットに登場した。同アワードのレッドカーペットを歩く単独の日本人アーティストは、XGが史上初となる。 ■「『American Music Awards』に参加することができてとても光栄に思って