26日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日清算値比140円安の6万5140円で取引を終えた。出来高は2万4950枚だった。この日の日経平均株価の現物終値6万4996.09円に対しては143.91円高。 株探ニュース