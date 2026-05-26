26日15時45分、TOPIX先物期近2026年6月限は前日清算値比1ポイント高の3942.5ポイントで取引を終えた。出来高は4万4419枚だった。この日のTOPIXの現物終値3938.46ポイントに対しては4.04ポイント高。 株探ニュース