26日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比15ポイント安の3万5765ポイントで取引を終えた。出来高は1770枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万5742.46ポイントに対しては22.54ポイント高。 株探ニュース