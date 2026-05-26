26日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年6月限は前日清算値比5ポイント安の1788.5ポイントで取引を終えた。出来高は176枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1797.03ポイントに対しては8.53ポイント安。 株探ニュース