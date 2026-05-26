ＭＲＴ [東証Ｇ] が5月26日大引け後(16:00)に業績修正(国際会計基準=IFRS)を発表。26年12月期の連結最終利益を従来予想の1億0900万円→1億2900万円(前期は5500万円)に18.3％上方修正し、増益率が98.2％増→2.3倍に拡大する見通しとなった。 なお、1-6月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 本株式譲渡に伴い、「医師たちとつくる」は当社の連結範囲から