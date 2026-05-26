裁判で明らかになった事件の詳しい経緯です。この日、川村被告ら５人は新千歳空港で飛行機を見ていました。一方、江別市内では八木原被告が被害者の長谷さんと一緒にいて、別れ話について相談していたということです。その後、八木原被告から川村被告に電話があり、一緒にいた川口被告が電話をかわりました。川口被告は長谷さんに対し、「そこに行く」「逃げたりしたら探す」などと脅し、川村被告らは車で江別市内に向かいました。