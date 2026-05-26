25日の夜から利用が再開されていた、長崎港ターミナルビルの旅客用「ボーディングブリッジ」で26日に再び不具合が発生し、利用できなくなっています。 長崎港ターミナルビルのボーディングブリッジは22日夜、タラップを収納する際に電源が落ちて動かなくなり、長崎と五島を結ぶ九州商船のフェリーは、乗客の受け入れを一時停止しました。 長崎港湾漁港事務所によりますと、油圧装置などの調査と