見つけた瞬間、親はギョッ。動かした子どもは大興奮。そんなリアルな動きが楽しめる“ヤモリ型ラジコン”が登場。総合雑貨メーカーの株式会社ハックは、「RCクライムゲッコー」など、おもちゃ4種を2026年6月に新発売します。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「RCクライムゲッコー」（小売参考価格：税込3980円）は、約20m離れた場所から操作できるラジコン式のヤモリ。四肢を動かしながら床を走るだけでなく