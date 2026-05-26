2026年5月25日、シンガポールメディアの聯合早報は、製造拠点が中国からベトナムへ移転してもサプライチェーンの中核は中国に依存しており完全な脱中国は困難だと報じた。記事は、ベトナム北部のタイグエン省でサムスンのスマートフォンが、南部ビンフォック省で電動ソファがそれぞれ欧米向けに出荷されるなど製造業の移転が鮮明になっていると紹介。一方で、実際の製造工程では依然として中国企業が提供するカメラモジュールや電