中国商務部がこのほど発表したデータによると、ここ3年間、中国にある外資系企業の数は年々増加しており、すでに53万社を超えました。既存外資額も3兆6000億ドルを上回ったとのことです。データによれば、多くの外資系企業は中国市場での事業展開を進めており、投資を継続的に拡大しています。2025年には、前年比で10％以上多い8000社余りの外資系企業が中国への投資を拡大しました。また今年1〜4月、3000社以上の外資系企業が中国