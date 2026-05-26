漫画『キャプテン翼』のシリーズ最新作『キャプテン翼 ライジングサン FINALS』の連載について26日、公式Xを通じて一時休載することが発表されました。公式Xでは、「2024年のネーム連載開始以降、週刊ペースで連載を続けてまいりましたが、100話に到達したこの節目に一時、連載をお休みさせていただきます」と報告。今後について「連載再開スケジュールは、こちらの公式X、および『キャプテン翼WORLD』でおしらせいたします」とし