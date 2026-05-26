タレントの鈴木紗理奈（48）が26日、自身の公式サイトにて、所属事務所・バードを通じて声明を発表。テレビ朝日系『あのちゃんねる』でのあのの発言をめぐる騒動について言及した。【画像】鈴木紗理奈、「思いの根底」つづったコメント「ご報告」と題し、「鈴木が出演していないテレビ番組内において他のタレント様より名前が挙がった件、ならびに、それを受けて鈴木がSNS上で発信いたしました内容につきまして、多くの皆さま