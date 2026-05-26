検察国賠訴訟を巡り、取り調べ映像を裁判所へ提出する際に閲覧制限の申し立てを検討すべきだとする通知を法務省が各地の法務局に出したことについて、高市早苗首相は「第三者のプライバシー情報に配慮するためだ」と説明した。